Afrique du Sud : Un nouveau centre dédié à l’innovation pharmaceutique inauguré à Tshwane

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a inauguré mercredi à Tshwane le centre FuturePHARMA, une infrastructure destinée à consolider les capacités nationales de recherche et de production pharmaceutiques. Cette initiative vise à renforcer la souveraineté sanitaire du pays, en réduisant sa dépendance aux chaînes d’approvisionnement internationales pour les médicaments et les produits de santé essentiels.

Installé sur le campus du Conseil pour la recherche scientifique et industrielle (CSIR), à Waterkloof, FuturePHARMA mettra à la disposition des chercheurs, des innovateurs et des partenaires industriels des équipements spécialisés ainsi qu’une expertise technique. Le centre accompagnera notamment le développement de nouvelles technologies pharmaceutiques, y compris la fabrication de principes actifs entrant dans la composition des médicaments.

Lors de l’inauguration, Cyril Ramaphosa a souligné l’importance de cette infrastructure pour transformer les découvertes scientifiques en solutions concrètes. FuturePHARMA doit permettre aux innovations issues des laboratoires de franchir les différentes étapes conduisant au développement clinique, à l’obtention des autorisations réglementaires et à la production commerciale.

« Il s’agit véritablement d’une étape majeure dans le parcours de l’Afrique du Sud vers la souveraineté sanitaire », a déclaré le chef de l’État.

FuturePHARMA proposera également des services de développement des procédés pharmaceutiques, de montée en capacité de production, de transfert technologique et de formation spécialisée. En mutualisant des équipements coûteux, le centre facilitera l’accès aux infrastructures de pointe pour les universités, les chercheurs et les jeunes entreprises.

Le président sud-africain a par ailleurs insisté sur l’importance d’une coopération étroite entre les pouvoirs publics, les établissements universitaires, les industriels, les organismes de régulation et les investisseurs.

Au-delà des frontières nationales, cette initiative ambitionne de contribuer à la sécurité sanitaire africaine en favorisant les partenariats scientifiques et industriels à l’échelle continentale.

Avec FuturePHARMA, Pretoria entend ainsi faire de la recherche et de l’innovation des leviers stratégiques pour consolider son industrie pharmaceutique et renforcer son autonomie sanitaire.