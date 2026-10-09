Nigeria : L’armée annonce l’élimination de 25 combattants présumés de l’ISWAP dans l’État de Borno

L’armée nigériane a annoncé avoir tué plus de 25 combattants présumés du groupe État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), à la suite d’une attaque repoussée dans l’État de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts militaires visant à affaiblir les groupes armés terroristes actifs dans cette région.

Selon le porte-parole de l’opération militaire Hadin Kai, Mohammed Goni, les combattants ont lancé mardi une offensive contre le 101e bataillon des forces spéciales, dans la localité de Kukawa. Les assaillants auraient attaqué la position militaire simultanément depuis quatre directions, dans une tentative de déstabiliser les forces nigérianes.

Les militaires ont toutefois opposé une résistance soutenue à cette offensive. Appuyées par les moyens aériens, les troupes au sol ont mené des manœuvres tactiques coordonnées et mobilisé une puissance de feu supérieure, contraignant les assaillants à battre en retraite, a précisé le porte-parole.

À l’issue des affrontements, les forces nigérianes ont récupéré immédiatement 14 corps sur le terrain. Une première évaluation militaire estime néanmoins à plus de 25 le nombre total de combattants tués lors de l’opération. Ce bilan reste préliminaire et pourrait évoluer à mesure que les opérations de ratissage progressent.

Les forces armées poursuivent leurs interventions dans la zone afin de récupérer d’éventuelles armes abandonnées, de traquer les combattants en fuite et d’empêcher leur regroupement en vue de nouvelles attaques.

L’armée nigériane a réaffirmé sa détermination à maintenir la pression sur les organisations terroristes opérant dans le nord-est du pays. L’objectif est notamment de réduire leurs capacités opérationnelles, de limiter leurs efforts de recrutement et de propagande, ainsi que de perturber la coordination de leurs attaques.

L’État de Borno demeure l’un des principaux foyers de l’insurrection jihadiste au Nigeria, où les forces de sécurité combattent depuis plusieurs années des groupes armés, notamment Boko Haram et l’ISWAP, une organisation affiliée à l’État islamique.