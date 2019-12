Libye : l’accord de Skhirate est la base du règlement de la crise libyenne (Président égyptien)

Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a souligné, lundi à Sharm El-Sheikh, que l’accord de Skhirate signé par les parties en conflit en Libye, le 17 décembre 2015 au Maroc, est la base pour régler la crise qui sévit dans ce pays depuis des années.

Lors d’une conférence de presse organisée en marge des travaux de la 3è session du Forum mondial de la jeunesse (15-18 décembre), le Président égyptien a affirmé que l’accord de Skhirate a établi une feuille de route claire pour mettre fin à la crise libyenne, qui comprenait la construction d’institutions légitimes, conduisant à l’élection d’un président légitime librement choisi par les Libyens.

Il a poursuivi que l’intervention étrangère a empêché l’aboutissement du processus politique pour régler cette crise, soulignant la nécessité du soutien de la construction d’un État national en Libye et du respect de son intégrité territoriale et de sa souveraineté.

M. Al-Sissi a souligné que la légitimité de l’autorité dans ce pays est tributaire d’une solution pacifique et des élections libres et équitables, dans lesquelles les Libyens choisissent librement leur président. Il a assuré que son pays considère la sécurité nationale de la Libye comme faisant partie de sa sécurité nationale et ne permettra aucune intervention étrangère menaçant la stabilité et la sécurité de ce pays. (MAP)