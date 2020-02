Niger: deux policiers tués dans d’autres attaques 

Deux policiers ont été tués et un autre blessé le lundi, lors d’une attaque contre un poste de police dans la région de Tillabéri, dans l’ouest nigérien.

L’assaut a été mené par des hommes armés venus sur une dizaine de motos.

Un autre bilan de l’attaque dans les régions de Diffa (sud-est) et Tillabéri (ouest), entre jeudi et vendredi, faisait état d’au moins treize personnes tuées et plusieurs blessés.

Ces attaques sont attribuées au groupe Etat islamique. Le nombre de victime des attaques terroristes dans les régions du Sahel est beaucoup plus supérieur aux chiffres avancés par les officiels.