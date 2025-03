Tunisie : Le déficit commercial atteint 3,5 milliards de dinars au cours des deux premiers mois de 2025

Le déficit commercial de la Tunisie a enregistré une nette augmentation au début de l’année 2025, atteignant 3,5 milliards de dinars durant les deux premiers mois, contre 1,7 milliard de dinars sur la même période en 2024. Cette hausse, d’environ 1,8 milliard de dinars, est principalement imputable au déficit du secteur énergétique, qui a continué d’aggraver la situation commerciale du pays, selon les données publiées jeudi par l’Institut national de la statistique (INS).

Le déficit énergétique a représenté une part importante de ce solde négatif, atteignant 1,8 milliard de dinars, contre 1,7 milliard pour la même période l’année précédente. En excluant ce secteur, le déficit commercial de la Tunisie aurait été de 1,6 milliard de dinars. Cela souligne l’impact continu de la dépendance énergétique du pays, notamment en raison de l’importation de pétrole et de produits énergétiques.

L’INS indique également une diminution des exportations tunisiennes de 4,4 %, qui se sont élevées à environ 10 milliards de dinars au cours des deux premiers mois de l’année 2025. En parallèle, les importations ont augmenté de 10,2 %, pour atteindre 13,6 milliards de dinars. Cette hausse des importations a été principalement alimentée par l’augmentation des achats de matières premières, de produits de consommation et de produits alimentaires, lesquels ont davantage alourdi le déficit commercial.

Le taux de couverture des importations par les exportations a ainsi chuté à 74,3 %, contre 85,7 % pour la même période en 2024, reflétant la détérioration de la balance commerciale.

Les exportations du secteur énergétique ont reculé de 5,1 %, ce qui s’explique principalement par la diminution des exportations de produits pétroliers raffinés. Le secteur des produits agricoles et alimentaires a également souffert, enregistrant une chute de 16,5 %, en grande partie en raison de la baisse des ventes d’huile d’olive, qui sont passées de 1,3 milliard de dinars à 1 milliard de dinars.

Le secteur des industries mécaniques et électriques a vu ses exportations baisser de 5 %, tandis que celui du textile, des vêtements et du cuir a connu une légère baisse de 0,6 %. Toutefois, une lueur d’espoir se trouve du côté du secteur des phosphates, dont les exportations ont augmenté de 9 %, atténuant quelque peu l’impact négatif des autres secteurs.

Cette situation met en lumière les défis économiques importants auxquels la Tunisie fait face en 2025, notamment la gestion de son déficit commercial croissant, le contrôle des importations et la relance des exportations. Le pays doit également trouver des solutions durables pour réduire sa dépendance énergétique et dynamiser ses secteurs productifs afin de rééquilibrer sa balance commerciale et assurer une stabilité économique à moyen et long terme.