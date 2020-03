Unesco: une marocaine membre d’un groupe d’experts internationaux sur l’éthique de l’intelligence artificielle

L’universitaire marocaine Fatima Roumate a été choisie par l’Unesco pour intégrer un groupe international composé des « plus grands experts mondiaux » chargé d’élaborer des recommandations sur l’éthique de l’intelligence artificielle (IA), apprend-on auprès de l’organisation onusienne.



Docteur en droit économique international et européen, professeure notamment de droit public à l’Université Mohammed V Agdal Rabat et présidente de l’Institut International de la Recherche Scientifique (Marrakech), Mme Roumate a été nommée par la directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay, aux côtés de 23 autres personnalités parmi « les plus grands experts mondiaux sur les défis sociaux, économiques et culturels de l’IA ».