Kenya : 15 cas de Covid-19 confirmés

La situation est devenue alarmante au Kenya après la Confirmation de huit nouveaux cas du nouveau Coronavirus, portant à 15 le total des personnes infectées dans le pays.

Par ailleurs, le blogueur Robert Alai est déféré devant la justice pour avoir plaidé coupable à des accusations criminelles liées à la publication d’informations alarmantes et fausses sur Covid-19.



Le blogueur controversé, qui jouit d’une énorme popularité sur les réseaux sociaux, a été arrêté vendredi et enfermé au poste de police de Muthaiga après avoir affirmé sur Twitter que deux personnes étaient mortes de Covid-19 à Mombasa, ajoutant que le mis en cause risque une peine de 10 ans de prison.