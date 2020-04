Djibouti : prolongement de fermeture des établissements scolaires

La décision prise par le gouvernement sur le maintien de la fermeture des établissements scolaires jusqu’au 09 avril est une décision stratégique et sage pour lutter contre la propagation du Coronavirus Covid-19.

« En raison du confinement instauré, la fermeture des établissements scolaires publics, privés et consulaires et les centres de formation est prolongée du 1er au 09 avril 2020 inclus », indique un communiqué du ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle.

La continuité des apprentissages sera assurée par le ministère à travers des cours télévisés et le télé-enseignement, souligne le communiqué, appelant les parents à accompagner leurs enfants pour suivre de manière régulière les cours qui leur sont destinés.