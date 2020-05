Rwanda : au moins 70 morts dans les intempéries 

Le bilan provisoire des pluies diluviennes abattues sur le Rwanda depuis mercredi est d’au moins 70 morts et des dizaines de blessés, selon le ministère de la Gestion des urgences.

« Le bilan humain a grimpé à 72 morts », a déclaré à la télévision le secrétaire permanent du ministère de la Gestion des urgences, Olivier Kayumba, précisant que les pluies ont également balayé 91 habitations et endommagé des infrastructures publiques, dont des routes et des ponts.

Les pluies ont provoqué des inondations et glissements de terrain dans certains districts, notamment dans le nord et l’ouest du pays à Gakenke, Nyabihu, Muhanga, Musanze et Ruhango.

L’Agence météorologique du Rwanda prévoit des précipitations supérieures à la normale prévues dans de nombreuses régions du pays, notamment dans les provinces du nord et de l’ouest.