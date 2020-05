Kenya: 237 morts et des milliers de déplacés suite aux pluies diluviennes 

Au moins 237 personnes tuées et plus de 100.000 déplacés suite aux inondations et coulées de boue causées par les fortes pluies torrentielles depuis avril, a annoncé le ministre de la Dévolution, Eugene Wamalwa.

Le ministre a annoncé également que plus de 161.000 ménages ont été touchés par les inondations à travers le pays. Il a averti que la situation allait s’empirer davantage avec l’annonce par les services météorologiques d’une autre vague de fortes précipitations durant les prochains jours, appelant les Kényans qui vivent près des rivières et des zones sujettes aux glissements de terrain à faire preuve de prudence.