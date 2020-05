Maroc : 264 millions d’euros de la BAD

La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé, mercredi à Abidjan, un financement de 264 millions d’euros en faveur du Maroc dans le cadre de son programme d’appui à la réponse de Covid-19 (PARC-19).

« Avec un déploiement rapide des ressources, le PARC-19 contribue aux efforts de réponse du Royaume à la crise sanitaire, économique et sociale déclenchée par l’épidémie de Covid-19 », indique la BAD dans un communiqué.

« Face à cette situation inédite, nous mettons tout en œuvre pour appuyer le Maroc à contenir la propagation du virus et à en atténuer les conséquences économiques et sociales », a déclaré Mohamed El Azizi, DG de la BAD pour l’Afrique du Nord, précisant qu’avec le PARC-19, « nous le faisons par une approche multidimensionnelle et ciblée ».