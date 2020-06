La force Barkhane : nouveau commandant fin juillet

Le général français Marc Conruyt va relever fin juillet le général Pascal Facon à la tête de la force antijihadiste Barkhane au Sahel a annoncé jeudi le ministère des Armées.

Diplômé de Saint-Cyr, le général Conruyt a commandé le régiment d’infanterie chars de marine (RICM). Breveté du War College de l’US Marine Corps, il a notamment servi à l’état-major des armées, dont il a été chef du bureau Afrique, et a été attaché de défense au Sénégal. Il est actuellement sous-directeur à la direction des ressources humaines de l’armée de Terre.

La force Barkhane est constituée de 5100 militaires. Elle appuie les forces armées du G5 Sahel (Burkina Faso, Mauritanie, Mali, Niger et Tchad). Elle a été créée en Aout 2014 en remplacement des opérations Serval et Epervier.

Cette zone de G5 Sahel est le théâtre des attaques jihadistes, des affrontements interethniques et intercommunautaires, qui ont fait jusqu’à présent des milliers de morts et de déplacés.