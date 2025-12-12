Bassin du Lac Tchad : L’ONU alerte sur l’impact de l’insécurité sur la stabilité régionale

Les Nations Unies ont exprimé jeudi de vives inquiétudes concernant les conséquences de l’insécurité persistante dans le Bassin du Lac Tchad, soulignant les risques qu’elle fait peser sur la stabilité de l’Afrique centrale.

Lors de son intervention devant le Conseil de sécurité à New York, Abdou Abarry, le chef du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), a particulièrement insisté sur la menace croissante des groupes armés liés à Boko Haram. Ces derniers, selon lui, continuent d’évoluer et de s’adapter face aux opérations militaires menées par les pays affectés par le conflit. « Dans le Bassin du Lac Tchad, ces groupes démontrent leur capacité à se restructurer, exacerbant ainsi la vulnérabilité des populations », a-t-il déclaré, précisant que des millions de personnes restent déplacées, vivant dans des conditions extrêmes.

Le représentant de l’ONU a également souligné que l’insécurité dans cette zone, combinée à la guerre au Soudan, entraîne des vagues massives de réfugiés, fragilisant davantage les États de la région. Il a précisé que cette crise humaine touche particulièrement les femmes et les enfants, qui subissent les pires conséquences.

Concernant le Soudan, M. Abarry a évoqué la situation dramatique engendrée par les combats, en particulier après la chute de la ville d’El Fasher. « Depuis cet événement, 12 930 réfugiés ont franchi la frontière vers le Tchad », a-t-il rapporté, ajoutant que la surpopulation dans les camps de réfugiés de l’Est du pays exerce une pression énorme sur les ressources naturelles et les services de base. Cette situation aggrave les risques de malnutrition et de propagation d’épidémies.

L’ONU a également exprimé sa profonde préoccupation concernant la crise alimentaire, précisant qu’au moins sept millions de personnes nécessitent une aide humanitaire urgente. Cependant, M. Abarry a regretté que le plan d’intervention humanitaire pour 2025 ne soit financé qu’à hauteur de 26,4 %, bien en deçà des 41 % atteints à la même période l’année précédente.

Dans ce contexte alarmant, le responsable onusien a appelé le Conseil de sécurité à redoubler d’efforts pour résoudre le conflit au Soudan, dont les répercussions menacent directement la paix et la stabilité de toute la région.