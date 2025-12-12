Burkina Faso : Le président Traoré souligne le rôle de modèle du pays et ses avancées contre le terrorisme

Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a affirmé, lors de son intervention mercredi soir à la télévision publique, que son pays était désormais un exemple à suivre, grâce à la révolution progressiste qui s’est enclenchée depuis son accession au pouvoir en 2022.

« Pour atteindre une souveraineté totale, il était nécessaire de passer par la révolution », a déclaré le président Traoré, évoquant le processus de transformation en cours. « Aujourd’hui, le Burkina Faso est une vitrine, un modèle, et il est sur la bonne voie. Nous sommes observés par le monde entier, et il est impératif que nous réussissions », a-t-il insisté en s’adressant à la nation, à l’occasion du 65e anniversaire de l’indépendance du pays.

Sur le front de la lutte contre le terrorisme, le chef de l’État a précisé que les forces armées du Burkina Faso ont mené, ces derniers mois, des offensives audacieuses dans des zones anciennement contrôlées par les groupes terroristes. « En l’espace d’un mois, plusieurs régions ont été récupérées, et nos troupes y sont désormais installées. Les résistances ennemies ont été balayées, et nous n’avons enregistré que quelques blessés légers, sans pertes humaines », a-t-il souligné avec fierté.

Ibrahim Traoré a ajouté que les criminels, qui avaient envahi certaines parties du pays et les considéraient comme leur refuge, sont désormais contraints à fuir. « Ils n’ont désormais que deux choix : quitter le Burkina Faso ou mourir, car nos forces sont pleinement engagées dans cette offensive », a averti le président burkinabè. « Nous allons continuer à avancer jusqu’aux frontières et sécuriser chaque recoin de notre territoire », a-t-il assuré.

Dans un appel à l’unité nationale, le président a également souligné l’importance de la mobilisation de tous les Burkinabè pour relever les défis du développement, notamment l’industrialisation et l’amélioration des conditions économiques et sociales du pays. « C’est ensemble que nous réussirons à bâtir un avenir meilleur pour notre nation », a-t-il conclu.