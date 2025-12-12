Cotonou : 200 soldats nigérians et ivoiriens déployés au Bénin après la tentative de coup d’Etat

Environ 200 soldats nigérians et ivoiriens ont été déployés au Bénin pour soutenir le gouvernement suite à une tentative de coup d’État survenue le week-end dernier, a annoncé jeudi le ministre béninois des Affaires étrangères. Le Nigeria, la France et la Côte d’Ivoire sont intervenus dimanche pour contrer le putsch et maintenir la stabilité du gouvernement civil.

« Actuellement, environ 200 soldats sont présents pour prêter main-forte aux forces béninoises dans le cadre d’une opération de nettoyage et de ratissage », a précisé Olushegun Adjadi Bakari lors d’une conférence de presse à Abuja. Selon une source de sécurité ivoirienne, cinquante soldats ont été envoyés par Abidjan dans cette mission, tandis que la CEDEAO a indiqué que d’autres troupes en provenance du Ghana et de la Sierra Leone se joindraient également à l’effort.

Le déploiement militaire a commencé dès dimanche, lorsque le Nigeria a confirmé l’arrivée de ses troupes au Bénin. Le chef de la garde républicaine béninoise a pour sa part souligné que des membres des forces spéciales françaises étaient également venus prêter assistance.

M. Bakari a précisé que, lorsque l’appel à l’aide a été lancé, le coup d’État avait déjà échoué. « L’attaque a débuté aux alentours de 3 heures du matin, lorsqu’ils ont tenté d’assiéger la résidence présidentielle. Nos forces de défense nationale ont immédiatement réagi et les ont repoussés », a-t-il déclaré en marge du sommet de la CEDEAO à Abuja.

L’aviation nigériane a été mobilisée pour neutraliser les putschistes, qui s’étaient réfugiés dans un camp militaire de Cotonou, une zone densément peuplée. « Le président Talon a demandé un soutien aérien afin d’effectuer une opération ciblée, détruisant les véhicules blindés et empêchant les putschistes de s’emparer de l’aéroport », a ajouté le ministre béninois.