Cotonou : 200 soldats nigérians et ivoiriens déployés au Bénin après la tentative de coup d’Etat

Frédéric Powelton

Environ 200 soldats nigérians et ivoiriens ont été déployés au Bénin pour soutenir le gouvernement suite à une tentative de coup d’État survenue le week-end dernier, a annoncé jeudi le ministre béninois des Affaires étrangères. Le Nigeria, la France et la Côte d’Ivoire sont intervenus dimanche pour contrer le putsch et maintenir la stabilité du gouvernement civil.
« Actuellement, environ 200 soldats sont présents pour prêter main-forte aux forces béninoises dans le cadre d’une opération de nettoyage et de ratissage », a précisé Olushegun Adjadi Bakari lors d’une conférence de presse à Abuja. Selon une source de sécurité ivoirienne, cinquante soldats ont été envoyés par Abidjan dans cette mission, tandis que la CEDEAO a indiqué que d’autres troupes en provenance du Ghana et de la Sierra Leone se joindraient également à l’effort.
Le déploiement militaire a commencé dès dimanche, lorsque le Nigeria a confirmé l’arrivée de ses troupes au Bénin. Le chef de la garde républicaine béninoise a pour sa part souligné que des membres des forces spéciales françaises étaient également venus prêter assistance.
M. Bakari a précisé que, lorsque l’appel à l’aide a été lancé, le coup d’État avait déjà échoué. « L’attaque a débuté aux alentours de 3 heures du matin, lorsqu’ils ont tenté d’assiéger la résidence présidentielle. Nos forces de défense nationale ont immédiatement réagi et les ont repoussés », a-t-il déclaré en marge du sommet de la CEDEAO à Abuja.
L’aviation nigériane a été mobilisée pour neutraliser les putschistes, qui s’étaient réfugiés dans un camp militaire de Cotonou, une zone densément peuplée. « Le président Talon a demandé un soutien aérien afin d’effectuer une opération ciblée, détruisant les véhicules blindés et empêchant les putschistes de s’emparer de l’aéroport », a ajouté le ministre béninois.