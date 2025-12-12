Ethiopie : Progrès notables vers l’adhésion à l’OMC d’ici 2026

L’Ethiopie a réalisé des avancées importantes dans son processus d’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), avec l’objectif d’intégrer l’organisation d’ici 2026, a annoncé Kassahun Gofe, ministre éthiopien du Commerce et de l’Intégration régionale, ainsi que négociateur en chef pour cette adhésion.

Depuis près de 20 ans, le pays participe activement à des négociations bilatérales et multilatérales pour s’intégrer pleinement dans l’économie mondiale.

« L’Ethiopie déploie des efforts constants pour rejoindre l’OMC d’ici 2026 », a précisé M. Gofe, soulignant l’importance d’une coopération étroite entre toutes les parties prenantes pour assurer la réussite de ce projet.

Selon lui, l’adhésion à l’OMC offrirait un cadre commercial plus stable, favoriserait la demande pour les produits éthiopiens, attirerait davantage d’investissements et renforcerait la position économique du pays.