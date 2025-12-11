Afrique : L’AES renforce sa coopération régionale pour l’exploitation des ressources naturelles du Sahel

Le Premier ministre nigérien, Ali Mahamane Lamine Zeine, a reçu mercredi, les ministres en charge des mines, de l’énergie et du pétrole des pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), ainsi que ceux du Tchad et du Togo. Leur réunion, qui s’est déroulée à Niamey, vise à mettre en œuvre les priorités définies dans la feuille de route de l’AES dans les secteurs stratégiques de l’énergie, des mines et du pétrole.

Lors de cet échange, le ministre malien de l’Energie et de l’Eau, Boubacar Diane, a exprimé sa gratitude envers le Premier ministre pour avoir accepté de présider cette réunion. Il a également salué le leadership des chefs d’Etat de la confédération de l’AES dont le général Assimi Goita du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, et le général Abdourahamane Tiani du Niger. « Nos chefs d’État ont eu l’idée fabuleuse de créer l’AES, un espace qui regorge de ressources convoitées par les grandes puissances », a-t-il souligné.

Boubacar Diane a précisé que la priorité de cette réunion était de discuter de l’appropriation des ressources naturelles du Sahel pour en faire bénéficier les populations locales. « Les chefs d’Etat de l’AES nous ont encouragés à nous approprier nos ressources pour notre propre développement », a-t-il ajouté. Il a aussi évoqué la présence des délégations du Tchad et du Togo, soulignant que l’AES est une organisation ouverte à tous ceux qui souhaitent contribuer au développement de l’Afrique.

Le ministre malien a mis l’accent sur l’importance de l’autosuffisance énergétique et des projets miniers pour garantir la souveraineté des Etats de la région. « Nos ressources sont là, il nous revient de les exploiter pour offrir de l’espoir et du travail à notre jeunesse », a-t-il insisté. Selon lui, la mise en place d’infrastructures énergétiques et l’exploitation de ressources locales permettront de répondre aux besoins croissants des plus de 180 millions d’habitants de l’AES.

Enfin, Boubacar Diane a salué le travail des experts ayant contribué à l’élaboration des documents adoptés au terme de cette réunion, précisant que le Premier ministre avait félicité les participants pour les résultats obtenus.