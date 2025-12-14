Sydney ensanglantée : L’antisémitisme frappe, les responsabilités politiques interrogées

Dans ce contexte de choc et de deuil, de nombreuses voix ont exprimé leur solidarité avec la communauté juive d’Australie. Nous affirmons notre plein soutien à nos concitoyens juifs australiens, frappés par une violence injustifiable, et rappelons que la lutte contre l’antisémitisme est une responsabilité collective. La sécurité, la dignité et la liberté de culte de la communauté juive doivent être garanties partout dans le monde.

Deux hommes ont ouvert le feu sur une foule rassemblée pour célébrer la fête juive de Hanouka sur la plage de Bondi, l’un des sites les plus fréquentés de Sydney. Selon les autorités australiennes, l’attaque a fait au moins 12 morts et 29 blessés. La police a qualifié les faits d’« acte terroriste ».

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a vivement mis en cause le gouvernement australien après la fusillade survenue dimanche à Sydney, l’accusant d’avoir contribué à attiser l’antisémitisme dans le pays.

Dans une déclaration publique, M. Netanyahu a rappelé avoir alerté, dès le mois d’août, le Premier ministre australien Anthony Albanese sur les conséquences de la politique menée par Canberra, notamment après l’annonce de la reconnaissance d’un Etat palestinien. « Votre politique jette de l’huile sur le feu de l’antisémitisme », a-t-il affirmé, évoquant une lettre adressée au chef du gouvernement australien trois mois auparavant.

« L’antisémitisme est un cancer qui se propage lorsque les dirigeants restent silencieux et n’agissent pas », a-t-il déclaré lors d’un discours télévisé prononcé à l’occasion d’un événement dans le sud d’Israël.

Dès dimanche, le président israélien Isaac Herzog avait qualifié l’attaque d’antisémite. Depuis Jérusalem, il a dénoncé une « attaque très cruelle contre des Juifs », visant « nos frères et sœurs de Sydney ». Il a également appelé le gouvernement australien à prendre des mesures concrètes face à ce qu’il a décrit comme une « vague massive d’antisémitisme » traversant la société australienne.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, s’est dit « consterné » dans un message publié sur le réseau social X. Selon lui, l’attaque serait « la conséquence directe de la montée de l’antisémitisme observée dans les rues d’Australie ces deux dernières années ». Il a exhorté Canberra à « se ressaisir », estimant que de nombreux signaux d’alerte avaient été ignorés.

Isaac Herzog et Gideon Saar ont par ailleurs indiqué s’être entretenus avec David Ossip, président du Conseil représentatif des Juifs de l’État de Nouvelle-Galles-du-Sud.

A l’international, les Etats-Unis ont condamné l’attaque. « Nous condamnons fermement l’attentat terroriste en Australie visant une célébration juive », a déclaré le secrétaire d’État américain, Marco Rubio. « L’antisémitisme n’a pas sa place dans ce monde », a-t-il ajouté, exprimant ses pensées aux victimes, à la communauté juive et au peuple australien.