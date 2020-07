Nigeria: 5 humanitaires enlevés ont été assassinés par des terroristes (ONG)

Cinq humanitaires nigérians, dont un employé de l’ONG française Action contre la Faim (ACF) ont été tués par les terroristes qui les avaient enlevé dans le nord-est du Nigeria, en proie au conflit contre Boko Haram, a indiqué mercredi ACF.

« C’est avec une profonde tristesse que nous confirmons l’assassinat d’Ishaku Yakubu, salarié d’Action contre la Faim sur la base de Monguno, et de quatre autres travailleurs humanitaires qui avaient été pris en otage par un groupe armé non étatique dans le nord-est du Nigeria, dans l’Etat de Borno, le 8 juin 2020 », a annoncé ACF dans un communiqué.

Une autre ONG, International Rescue Committee (IRC), a confirmé qu’un de ses employés avait également été tué.

Le nord-est du Nigeria, proche du lac Tchad, dont les rives sont partagées par quatre pays (Nigeria, Cameroun, Niger, Tchad), est devenu le théâtre du terrorisme et du banditisme.

Les Nations unies estiment que près de 7 millions de personnes dépendent de l’aide humanitaire dans cette région.

Plus de 36.000 personnes ont été tuées depuis 2009 dans les violences au Nigeria et plus de deux millions de personnes ont été déplacés.