RDC: au moins 11 morts dans des affrontements entre l’armée et une milice qui a signé un accord de paix

Au moins onze personnes ont été tuées dans des combats entre l’armée régulière et une milice qui avait signé un « accord de paix » avec le gouvernement congolais en février en Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo, ont indiqué jeudi des sources onusiennes.

Trois militaires, six miliciens et deux civils ont été tués dans ces combats entre l’armée et des membres du Front de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) dans la nuit de mercredi à jeudi, selon des informations relayées par la radio onusienne Okapi.

« Dix personnes ont été grièvement blessées, parmi lesquelles six miliciens et quatre soldats », a-t-on indiqué de même source.

Les soldats de l’armée régulière auraient ouvert le feu pour disperser des miliciens qui voulaient s’en prendre à leur commandement.

Le FRPI a signé un accord de paix avec le gouvernement congolais le 28 février, en présence des Nations unies.

Le FRPI est la Force de résistance patriotique de l’Ituri, une milice armée et parti politique basée dans la ville de Tcheyi au sud-ouest de la ville de Bunia dans le district de l’Ituri au nord-est de la République démocratique du Congo.