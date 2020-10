Ethiopie : Industrie spatiale

Le gouvernement éthiopien envisage d’ici 2030 de lancer sept nouveaux satellites dans l’espace. Ce chiffre passera à dix d’ici 2035, a annoncé Solomon Belay, le directeur général de l’Institut éthiopien des sciences et technologies spatiales (ESSTI).

Les nouveaux satellites annoncés par l’ESSTI viendront répondre à la forte demande en données satellites exprimée dans le pays, a indiqué le responsable, cité par des médias locaux.

« Au cours des six derniers mois, nous avons fourni de vraies images satellites à un certain nombre de secteurs, entre autres au secteur agricole, aux universités et aux centres de recherche. Nous échangeons également nos données satellitaires avec de nombreux autres pays, notamment en Asie », a déclaré Solomon Belay.