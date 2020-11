UE : 17,2 millions d’euros pour les systèmes de santé en Somalie, au Soudan et au Soudan du Sud

L’Union européenne (UE) va accorder une aide de 17,2 millions d’euros, par l’intermédiaire du fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique, afin de soutenir les systèmes de santé en Somalie, au Soudan et au Soudan du Sud pour lutter la pandémie de Covid-19.

Le soutien du fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique à la réaction sanitaire d’urgence dans la Corne de l’Afrique a atteint près de 300 millions d’euros, indique la Commission européenne dans un communiqué, notant qu’une autre enveloppe de 480 millions d’euros servira à réduire autant que possible les conséquences économiques de la pandémie dans la région.

« Cette enveloppe supplémentaire de 17,2 millions d’euros servira à soutenir, en particulier, les personnes déplacées à l’intérieur du pays, les réfugiés et les communautés qui les accueillent en Somalie. Elle permettra de fournir des équipements de protection au personnel de santé de première ligne au Soudan du Sud et de renforcer le système de santé soudanais », a déclaré la commissaire européenne chargée des partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, citée dans le communiqué.

Un montant de 5 millions d’euros permettra d’aider la Somalie à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19, en protégeant notamment les personnes les plus vulnérables, les réfugiés et les personnes déplacées, en renforçant l’observation épidémiologique dans les établissements de santé et en améliorant la gestion des cas.

Au Soudan, 10,2 millions d’euros iront au renforcement d’un programme de réponse sanitaire au coronavirus financé par le fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique. Mis en œuvre par l’OMS, ce programme vise à remédier à des lacunes critiques en matière de gouvernance sanitaire, de surveillance épidémiologique et de préparation aux épidémies.

En outre, l’UE a signé récemment un accord portant sur un montant de 92,2 millions d’euros avec la Banque mondiale afin d’aider le Soudan à faire face aux conséquences économiques de la pandémie de Covid-19.

Concernant le Soudan du Sud, le programme de soutien aux services de santé bénéficiera d’une enveloppe supplémentaire de 2 millions d’euros, qui sera consacrée à la fourniture d’équipements de protection individuelle au personnel de santé de première ligne intervenant dans la lutte contre le coronavirus, dans le cadre d’un volet mis en œuvre par le Programme alimentaire mondial (PAM).