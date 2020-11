Rwanda : les exportations de café chutent de 11% en 2019-20

Les recettes d’exportation du café rwandais ont chuté de 11% au cours de l’exercice budgétaire 2019-2020, se chiffrant à 60,4 millions de dollars US, soit 7,6 millions de dollars de moins par rapport à l’exercice précédent, a annoncé vendredi le Conseil rwandais du développement des exportations agricoles (NAEB).

D’après les statistiques du NAEB, le volume des exportations de café du pays est-africain ont atteint 19.723 tonnes au cours du dernier exercice budgétaire, ce qui représente une baisse de 6% par rapport à l’exercice 2018-2019.

Les performances d’exportation de café de l’exercice qui s’est terminé en juin dernier sont en deçà des ambitions du pays qui s’était fixé pour objectif de générer 80 millions de dollars à partir de l’exportation de 26.000 tonnes.

Le responsable de la communication du NAEB, Pie Ntwari, a attribué cette baisse des revenus d’exportation à la pandémie de Covid-19 qui a, selon lui, perturbé significativement la demande mondiale du produit.

« La raison principale de cette chute est la réduction des quantités exportées, résultant de la baisse de la consommation mondiale de café suite à l’épidémie de Covid-19 », a-t-il déclaré à la presse.

Selon le NAEB, le Rwanda ambitionne de planter, d’ici 2024, plus de 34.000 nouveaux caféiers et de doubler la productivité, grâce notamment à une bonne application des engrais et une gestion intégrée des ravageurs.

Au cours des dernières années, le Rwanda a déployé des efforts importants pour améliorer la qualité de la fève. Il s’agit notamment de l’augmentation du nombre de stations de lavage de café de 50 à 300 durant ces 10 dernières années.

Les principales destinations du café rwandais sont la Suisse, les USA, le Royaume-Uni et la Belgique. La filière occupe environ 400.000 producteurs et génère 24 % des exportations agricoles totales.