Rwanda : procès de Claude Muhayimana en France pour génocide

Le procès en France, prévu en février, d’un ancien chauffeur rwandais accusé de « complicité » de génocide a été reporté sine die en raison des difficultés des témoins à venir avec la crise sanitaire.

Le procès de Claude Muhayimana, le troisième en France pour des crimes liés au génocide des Tutsi en 1994, devait initialement avoir lieu à l’automne mais avait été repoussé une première fois du 2 au 26 février à cause de la pandémie de la Covid-19.

Claude Muhayimana est un ancien chauffeur du Guest House de Kibuye, au bord du lac Kivu (ouest).

Il est accusé de complicité dans l’attaque en avril 1994 d’une école locale et dans les massacres de Tutsi réfugiés dans les collines avoisinantes de Karongi, Gitwa et Bisesero d’avril à juin. Il est accusé d’avoir transporté des Interahamwe, miliciens extrémistes hutu et bras armés du génocide, sur les lieux de massacres.