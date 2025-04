Mali : Le directeur de l’ONUDC reçu par le ministre malien de la Justice

Le ministre malien de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mamoudou Kassogué, a reçu en audience, le mardi, Amado Philip De Andrés, directeur du Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), accompagné d’une délégation de haut niveau, selon l’agence de presse malienne.

Cette rencontre, selon un communiqué du ministère, a été l’occasion d’aborder en profondeur les principaux défis sécuritaires auxquels le Mali et la région ouest-africaine sont confrontés. Au cœur des échanges figuraient la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, le trafic de drogues et les réseaux criminels transfrontaliers.

M. De Andrés a salué les efforts du Mali pour faire face à ces menaces, soulignant que le pays joue un rôle crucial dans la stabilité régionale : *« Le Mali se dresse en rempart contre les fléaux qui déstabilisent l’Afrique de l’Ouest. Ses efforts sont visibles, constants et soutenus »,* a-t-il déclaré.

Il a également réaffirmé l’engagement de l’ONUDC à accompagner le Mali dans ses réformes judiciaires et sécuritaires, en apportant un appui technique et stratégique pour renforcer les capacités nationales.

Pour sa part, le ministre Kassogué a exprimé la ferme volonté des autorités maliennes de garantir la sécurité des citoyens, de restaurer l’autorité de l’État et de renforcer la crédibilité de la justice. Il a mis en avant l’importance du pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme, les groupes armés et le narcotrafic.

Le communiqué souligne que cette rencontre témoigne d’une convergence de vues entre le Mali et l’ONUDC, ainsi que d’un engagement commun à renforcer la coopération régionale face aux menaces transnationales. Les deux parties se sont engagées à poursuivre leur collaboration en soutien aux initiatives judiciaires et sécuritaires, dans un contexte marqué par des défis persistants, notamment dans les régions du Nord et du Centre du pays.