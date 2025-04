Burkina Faso : 130 aviculteurs équipés en matériel grâce au projet PIMSAR

A Orodara, 130 aviculteurs de la province du Kénédougou ont reçu un important lot de matériel avicole, remis par le Projet de développement intégré des filières maïs, soja, volaille et poisson (PIMSAR). La cérémonie s’est déroulée sous la présidence du Haut-commissaire de la province, Saïdou Sakira.

Répartis à raison de dix bénéficiaires par commune, les aviculteurs ont été dotés de divers équipements essentiels à la mise en place de leurs exploitations. Le matériel remis comprend notamment du ciment, des tôles, des chevrons, des pointes, du fer d’attache, du goudron, du grillage et des portes.

Le directeur provincial en charge de l’Agriculture, Gassi Lougué, a rappelé que le PIMSAR vise à favoriser un développement intégré, résilient face aux changements climatiques et inclusif des chaînes de valeur du maïs, du soja, de la volaille et du poisson. L’objectif principal est de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle tout en réduisant les inégalités, notamment de genre.

Cette première dotation servira à la construction de poulaillers, qui seront par la suite complétés par des unités de production d’aliments et d’autres équipements nécessaires à un élevage performant.

Le Haut-commissaire Sakira a exhorté les bénéficiaires à utiliser judicieusement le matériel reçu, soulignant l’importance de cet appui pour améliorer leurs conditions de vie.

Au nom des bénéficiaires, Souleymane Traoré a exprimé sa profonde gratitude au PIMSAR pour cette aide précieuse, qui marque une étape clé dans le développement de l’aviculture dans la province.