France : Emmanuel Macron en visite à Madagascar pour renforcer les liens bilatéraux et la présence française dans l’océan Indien

Le président français Emmanuel Macron est arrivé ce mercredi à Madagascar pour une visite officielle de deux jours. L’objectif affiché est de consolider les relations franco-malgaches tout en affirmant la position stratégique de la France dans l’océan Indien, une région marquée par des tensions territoriales héritées de la période coloniale.

Accompagné de son épouse Brigitte Macron, le chef de l’État a été accueilli avec faste à Antananarivo : danses traditionnelles et enfants brandissant les drapeaux malgache et français ont marqué son arrivée. Il est le premier président français à se rendre dans l’ancienne colonie depuis Jacques Chirac en 2005. Madagascar, pays francophone de près de 30 millions d’habitants, reste un partenaire majeur pour Paris dans la région.

Au programme de cette visite, un entretien suivi d’un déjeuner avec le président Andry Rajoelina, des rencontres avec des jeunes et des entrepreneurs, ainsi que la signature de plusieurs accords bilatéraux.

Dans un contexte où la France voit sa souveraineté contestée sur certains territoires ultramarins et où l’influence de la Chine et de la Russie se renforce dans la région, Paris cherche à réaffirmer son rôle de puissance régionale. Les îles Éparses, situées dans le canal du Mozambique et revendiquées par Madagascar, figurent parmi les dossiers sensibles. Ce chapelet d’îles, tout comme Mayotte revendiquée par les Comores, revêt une importance stratégique majeure en raison de ses ressources en hydrocarbures et de sa position clé sur les routes commerciales.

Selon l’Élysée, la question des îles Éparses sera abordée lors des discussions. Paris défend une approche de cogestion, tandis que certains souverainistes malgaches espèrent que le président Rajoelina exigera la rétrocession des îles, à l’image de l’accord obtenu en 2024 par Maurice avec le Royaume-Uni sur l’archipel des Chagos.

Sur le plan économique, les deux pays souhaitent intensifier leurs échanges. Un accord est en préparation pour permettre à EDF d’entrer au capital de la Compagnie générale d’hydroélectricité de Madagascar (CGHV), selon une source proche du dossier. Ce partenariat devrait aboutir à la réalisation d’un barrage hydraulique d’envergure, doté d’une capacité de rétention de 15 millions de mètres cubes, afin de renforcer la production énergétique du pays.

Enfin, la dimension mémorielle de la relation entre les deux pays, liée à l’histoire coloniale, demeure un enjeu central. Emmanuel Macron s’est engagé à poursuivre la restitution de biens culturels à Madagascar, dans le cadre d’une politique de réconciliation historique.