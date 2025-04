Burkina Faso : Les préparatifs du premier Salon régional de l’agriculture 

A quelques jours de l’ouverture du tout premier Salon régional de l’agriculture, de l’environnement et de l’élevage (SRAEL), prévu du 1er au 4 mai 2025 à Ouahigouya, les préparatifs vont bon train, selon le comité d’organisation. C’est ce qu’a affirmé son président, Issouf Traoré, lors d’un point sur l’état d’avancement des travaux.

« Nous avons une équipe dynamique qui suit scrupuleusement le programme que nous avons élaboré dès le départ », a déclaré M. Traoré, se montrant rassurant quant à la tenue de cet événement majeur pour les acteurs du développement rural.

Organisé en collaboration avec la Fédération nationale des groupements Naam, le salon bénéficiera d’un espace d’exposition mis à disposition par cette dernière, ainsi que de salles pour les communications et conférences. Une organisation logistique que le comité qualifie déjà de solide et bien engagée.

Issouf Traoré a également salué l’adhésion des natifs de la région du Nord vivant à Ouagadougou ou ailleurs. « Nous avons effectué une tournée auprès des fils et filles de la localité, et leur retour a été très positif », a-t-il indiqué. Il a par ailleurs souligné l’engagement de l’Association pour le développement économique et social de la région du Nord (ADES/Nord), qui s’est dite prête à accompagner l’événement.

Pour assurer le succès du SRAEL, le comité d’organisation mise sur une forte implication des autorités locales, des institutions étatiques et des partenaires internationaux. « Ce type d’événement ne peut se tenir sans leur présence et leur soutien, que ce soit sur les plans financier, technique ou humain », a insisté M. Traoré, avant de saluer le parrainage officiel du ministère d’État en charge de l’agriculture.

Le salon vise avant tout à créer un espace d’échange et de collaboration entre les différents acteurs des secteurs agricoles, environnementaux et d’élevage. « Nous espérons que les participants repartiront avec des partenariats solides, de bonnes perspectives d’investissement, et surtout, que cela contribuera à l’amélioration des conditions de vie des producteurs et à la réalisation de notre ambition d’autosuffisance alimentaire », a conclu Issouf Traoré, d’après l’agence d’informatoin burkinabé.

Le rendez-vous est donc lancé à Ouahigouya, pour une première édition placée sous le signe de l’engagement local et de la coopération pour un développement rural durable.