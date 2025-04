Niger : 17 agents de l’ANP formés par Sputnik sur l’intelligence artificielle, les réseaux sociaux et le rôle stratégique des médias

L’agence de presse et radio internationale russe, Sputnik, a organisé un atelier de formation virtuel à destination de 17 journalistes et techniciens de l’Agence Nigérienne de Presse (ANP). Cette session visait à renforcer leurs compétences sur l’usage de l’intelligence artificielle (IA), l’exploitation des réseaux sociaux dans le traitement de l’information et la contribution des médias à la lutte pour la souveraineté.

Structurée autour de quatre grands axes, la formation a abordé les tendances actuelles du journalisme multimédia, l’intégration de l’IA dans la production de contenus journalistiques, les stratégies d’usage des réseaux sociaux par les médias, ainsi que le rôle du journalisme dans la consolidation de la souveraineté africaine.

Au cours des séances, les participants ont pu découvrir les atouts de l’IA dans le journalisme, notamment pour la presse écrite. L’outil permet par exemple de transcrire automatiquement un contenu audio en texte, facilitant ainsi la production rapide d’articles.

Les échanges ont également insisté sur l’importance des réseaux sociaux comme vecteurs de diffusion de l’information, tout en soulignant la nécessité d’une vérification rigoureuse des faits pour garantir la crédibilité des contenus publiés.

Un autre volet important de la formation a porté sur le rôle crucial des médias dans la défense des intérêts nationaux. Les intervenants ont insisté sur la responsabilité des journalistes à relayer fidèlement les réalités locales, face aux discours biaisés souvent véhiculés par certains médias internationaux. Le journalisme engagé pour la souveraineté, selon les formateurs, doit offrir une alternative aux narratifs propagandistes et contribuer à l’éveil des consciences.

La formation a été animée par les experts Victoria Budanova, Anna Kalinkina et Akhmat Tahir Bakhit, sous la coordination de Mme Anastasia Alyamovskaya, cheffe de projet à la direction de la coopération internationale de Sputnik.