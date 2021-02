Burkina Faso : 11 terroristes éliminés dans le Nord

Les Forces armées burkinabè ont annoncé jeudi avoir éliminé 11 terroristes, dans une vaste opération de sécurisation du Nord du pays, notamment dans la province de l’Oudalan.

Un terroriste a été également capturé. Plusieurs matériels, des armes et des munitions ont été saisis.

L’état-major général a souligné dans un communiqué que les forces de défense et de sécurité étaient intervenues dans les localités de Tasmakat, Bidy et Fourkoussou et dans la forêt de Bangao.

Par ailleurs, deux femmes ont été tuées mardi par l’explosion d’une mine artisanale à Mansila, une commune de la province burkinabè du Yagha (est), selon des sources sécuritaires.

Dans cette même région du Sahel, huit civils avaient été tués le 19 février dans une embuscade tendue contre leur véhicule, selon les autorités.