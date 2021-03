Djibouti:12 millions d’euro pour l’extension du système d’assainissement

Le ministre djiboutien de l’économie et des finances chargé de l’industrie, Ilyas Moussa Dawaleh, et Philippe Collignon, directeur de l’agence française de développement (AFD) à Djibouti, ont signé un accord de financement de 12 millions d’euro pour l’extension du système d’assainissement de la ville de Djibouti.

La subvention de 12 millions d’euro est une tranche additionnelle au projet d’extension et de renforcement du Réseau d’Assainissement de Djibouti, cofinancé en 2019 par l’AFD et l’Union européenne, et mis en œuvre par l’Office national de l’Eau et l’Assainissement de Djibouti (ONEAD).