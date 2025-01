RDC : La rébellion du M23 prend le contrôle de la ville stratégique de Masisi

La rébellion du M23, un groupe armé soutenu par le Rwanda, a pris samedi dernier le contrôle de Masisi, une ville stratégique située dans l’est de la République Démocratique du Congo (RDC).

« Nous avons appris avec consternation la prise de Masisi-centre par le M23 », a déclaré Alexis Bahunga, député du Nord-Kivu, où se trouve Masisi, capitale administrative du territoire éponyme. « Nous demandons au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour restaurer l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire », a ajouté le député, soulignant que la région fait face à une « grave crise humanitaire ».

Masisi est située à environ 80 km au nord de Goma, capitale du Nord-Kivu, et constitue un point stratégique sur la route menant vers l’intérieur du pays.

Depuis novembre 2021, le M23, un groupe rebelle issu des anciens soldats rwandais, a conquis de vastes territoires dans l’est de la RDC, une région riche en ressources naturelles mais dévastée par des conflits depuis plus de trois décennies. En décembre 2023, la rébellion a continué d’étendre son contrôle dans le nord du Nord-Kivu, s’approchant de Lubero (à une cinquantaine de kilomètres) et de Butembo (à environ 100 kilomètres), un important carrefour commercial de la région.

En décembre, les présidents Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda avaient prévu de se rencontrer lors d’un sommet organisé à Luanda, sous la médiation du président angolais João Lourenço, désigné par l’Union africaine pour tenter de résoudre le conflit entre Kinshasa et Kigali. Un accord pour rétablir la paix et la stabilité dans l’est de la RDC était à l’ordre du jour, mais les discussions ont échoué et le sommet a été annulé à la dernière minute, faute d’accord sur les termes.