Sao Tomé-et-Principe : Le président limoge le gouvernement pour incapacité à résoudre les problèmes du pays

Le président de Sao Tomé-et-Principe, Carlos Vila Nova, a décidé de limoger le gouvernement en raison de son « incapacité » à régler les difficultés du pays et des absences « fréquentes » du Premier ministre, Patrice Trovoada.

Dans un décret publié lundi sur la page Facebook de la présidence, le président Vila Nova a annoncé la révocation du gouvernement dirigé par M. Trovoada. Selon ce décret, la décision a été prise face à l’ »incapacité manifeste » du gouvernement à apporter des solutions aux nombreux problèmes auxquels le pays est confronté, ainsi qu’aux « absences répétées et prolongées » du Premier ministre à l’étranger.

Suite à cette décision, le parti de l’Action Démocratique Indépendante (ADI), dirigé par M. Vila Nova, a été invité à proposer, dans un délai de 72 heures, un nouveau candidat pour le poste de Premier ministre et chef du gouvernement.

Sao Tomé-et-Principe, ancienne colonie portugaise indépendante depuis 1975, est un petit archipel lusophone du golfe de Guinée, avec environ 200 000 habitants.

Malgré les tentatives de coups d’État en 2003 et 2009, le régime parlementaire s’est stabilisé, et Sao Tomé-et-Principe est reconnu comme un exemple de démocratie parlementaire en Afrique. Depuis l’introduction du multipartisme en 1991, après une période de régime marxiste de parti unique, le pays a vu des alternances régulières au pouvoir entre l’ADI et le Mouvement de libération de Sao Tomé-et-Principe-Parti social-démocrate (MLSTP-PSD, centre-gauche).

Dans le contexte géopolitique, en mai dernier, le gouvernement portugais avait exprimé sa « grande inquiétude » après la signature d’un accord de coopération militaire entre Sao Tomé-et-Principe et la Russie.