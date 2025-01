Soudan : Une frappe aérienne fait dix morts et des dizaines de blessés 

Une attaque aérienne, qui a ciblé un marché dans le sud de la capitale Khartoum, a fait une dizaine de morts et une trentaine de blessés, selon un responsable local. Ce dernier a précisé que les victimes avaient été brûlées vives et que les blessés, hospitalisés à l’hôpital Bashair, souffraient de graves brûlures, dont cinq étaient dans un état critique.

Depuis avril 2023, la guerre entre l’armée régulière soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) a fait des dizaines de milliers de victimes.

A Khartoum, les violences ont tué au moins 26 000 personnes entre avril 2023 et juin 2024, selon un rapport de la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

La capitale a été le théâtre de certaines des violences les plus extrêmes du conflit, avec des quartiers entiers vidés et occupés par les combattants. D’après les Nations unies, sur les 11,5 millions de personnes déplacées au Soudan, près d’un tiers ont fui Khartoum.

Par ailleurs, le chef de l’armée soudanaise, en guerre contre les paramilitaires, a exprimé son soutien à une initiative turque pour résoudre ce conflit sanglant qui dure depuis près de vingt mois.

Lors d’une réunion à Port Soudan samedi, le général Abdel Fattah al-Burhane a demandé au vice-ministre turc des Affaires étrangères, Burhanettin Duran, de transmettre au président turc, Recep Tayyip Erdogan, l’accueil favorable du Soudan à cette initiative. Le ministre des Affaires étrangères, Ali Youssef, a ajouté que le Soudan comptait sur des alliés comme la Turquie pour parvenir à la paix.

Les FSR du général Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) et l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane ont régulièrement été accusées de cibler délibérément les civils, notamment par des bombardements indiscriminés sur des zones habitées.