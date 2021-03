Soudan du Sud : ONU demande une aide humanitaire d’urgence

L’ONU a estimé à 1,7 milliard dollars le montant nécessaire au titre de l’année 2021 pour apporter une aide humanitaire d’urgence à 6,6 millions de personnes au Soudan du Sud, a affirmé un responsable onusien dans la capitale Juba.



Un plan de réponse humanitaire au Soudan du Sud pour 2021 a été lancé mardi par l’ONU, selon Alain Noudéhou, son coordinateur humanitaire résident qui a affirmé que les «priorités immédiates (de l’ONU) sont le maintien de notre aide dans les zones les plus exposées à l’insécurité alimentaire et la préparation de la prochaine saison des pluies qui, selon les prévisions, devrait entraîner une fois de plus des inondations majeures».