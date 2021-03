Afrique francophone : Croissance économique

Malgré une année particulièrement difficile, marquée par la pandémie de la Covid-19, l’Afrique subsaharienne francophone a globalement réalisé les meilleures performances économiques du continent pour la septième année consécutive et la huitième fois en neuf ans, tout en en demeurant, et plus qu’auparavant, la partie la moins endettée.

Selon les données fournies par la Banque mondiale dans son rapport «Perspectives économiques mondiales», cette tendance devrait se maintenir pour l’année 2021, avec un rebond attendu de l’activité, même si les prévisions en la matière restent, à ce stade, assez hasardeuses.