Tchad : 17 morts dans des affrontements entre l’armée et des mineurs d’or illégaux à Tibesti

Au moins 17 personnes ont perdu la vie ce mercredi lors d’affrontements entre l’armée tchadienne et des mineurs d’or illégaux dans le nord du pays, dans la province de Tibesti, selon des sources militaires.

La violence a éclaté aux alentours de 4h00, heure locale (3h00 GMT), lorsque les soldats ont lancé une opération pour déloger les mineurs, qui ont résisté.

« Nous avons agi dans le cadre de nos fonctions pour rétablir la légalité dans cette zone, en grande partie non contrôlée, mais les occupants ont opposé une forte résistance. Nos forces ont également utilisé leur capacité militaire pour les neutraliser », a le lieutenant-colonel Mahamat Hassane, qui a dirigé l’opération.

« Le nombre de morts s’élève à 17, dont 14 assaillants et 3 civils », a-t-il ajouté, précisant que les mineurs venaient du Soudan et de Libye.

Depuis la découverte, il y a un peu plus d’une décennie, de grandes quantités d’or et de mines dans la province de Tibesti, la région est souvent le théâtre de violents affrontements entre mineurs d’or illégaux, habitants locaux et l’armée tchadienne.

Frontalière de la Libye, Tibesti est réputée pour être une zone de non-droit, où abondent les trafiquants de toutes sortes, et où, en raison de son immensité et de sa localisation en plein désert, la présence de l’État y est quasi inexistante.