Tchad: Près de 2 millions de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë

Au Tchad, près de deux millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, a averti mercredi à N’Djamena le représentant adjoint de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Marc Mankoussou.



« La situation est donc urgente et nous devons agir ensemble, agir avec les politiques », a souligné M. Mankoussou lors d’une conférence de presse conjointe avec la ministre tchadienne du Développement agricole, Déné-Assoum Kamougué, en prélude à la Journée mondiale de l’alimentation qui coïncide avec le 16 octobre de chaque année.



Les résultats de l’analyse du cadre harmonisé effectué en mars dernier relève qu’au Tchad, environ 1.778.630 personnes se trouvent dans une situation d’insécurité alimentaire aiguë, a-t-il précisé, appelant à une approche multidimensionnelle pour surmonter cette situation.



« Nous devrons améliorer la production en garantissant les conditions de production et les conditions de consommation mais nous devons aussi relever le défi de la nutrition pour ne pas être victime de la famine ou de la malnutrition », a insisté M. Mankoussou.