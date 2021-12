Somalie: l’ONU reconduit pour trois mois les autorisations de lutte contre la piraterie

Le Conseil de sécurité de l’ONU a reconduit, vendredi, pour trois mois les autorisations accordées aux États et organisations régionales qui coopèrent avec la Somalie dans la lutte contre la piraterie et les vols à main armée perpétrés au large de ses côtes.

Dans une résolution adoptée à l’unanimité, l’instance exécutive de l’ONU appelle à mener des enquêtes sur ces pirates, à les poursuivre en justice, et à patrouiller dans les eaux territoriales somaliennes afin de prévenir et de réprimer les actes de piraterie et vols à main armée en mer.

Le Conseil engage aussi les États membres à aider la Somalie et son gouvernement à adhérer à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et à mettre en place un dispositif juridique dans le cadre de l’action qu’il mène pour s’attaquer au blanchiment d’argent et aux structures d’appui financier permettant aux réseaux de pirates de survivre.