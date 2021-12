Rwanda : report du Forum de dialogue national 

Le Forum de dialogue national communément appelé « Umushyikirano », prévu cette semaine au Centre des congrès de Kigali, a été reporté pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie de la Covid-19.

« Le gouvernement rwandais a pris la décision de reporter l’umushyikirano cette année, conformément aux directives du ministère de la Santé, à la suite de recrudescence des cas de la Covid-19 et de la détection du variant Omicron du coronavirus », selon le porte-parole du gouvernement Yolande Makolo.

Cet évènement majeur, qui se déroule annuellement sous la présidence du chef de l’Etat Paul Kagame, devrait rassembler des décideurs, des acteurs du secteur privé et de la société civile, des universitaires et des chercheurs afin de faire le point sur les réalisations du pays et identifier les objectifs futurs et les domaines prioritaires.