Mali : déploiement de 1000 soldats tchadiens au Nord du Mali

Le ministère malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a annoncé, dans un communiqué publié vendredi, que Bamako a donné son accord pour le déploiement supplémentaire de 1000 soldats tchadiens supplémentaires pour le renforcement de la présence militaire au Nord du pays.

Le communiqué précise que ce déploiement entre dans un cadre bilatéral et en réponse à la requête du gouvernement du Tchad, pour le renforcement de son contingent au Nord du Mali, suite à la reconfiguration de la force Barkhane, et en vue de faire face aux menaces et protéger ses troupes déployées dans la zone.

Ces soldats tchadiens vont rejoindre la Mission de l’ONU au Mali (Minusma).

Les attaques des terroristes jihadistes, liés à Al-Qaïda ou à l’organisation Etat islamique, ainsi qu’aux groupes criminels, se sont accrues ces dernières années.