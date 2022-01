Nigeria : complexe énergétique composé d’une raffinerie modulaire

La société Duport Midstream Company envisage de mettre en activité d’ici mars, un complexe énergétique composé d’une raffinerie modulaire, d’une usine de traitement de gaz, d’une centrale électrique et d’un centre de données. Dénommé Energy Park, le complexe est situé à Egbokor dans l’Etat d’Edo.

La première phase de développement du complexe permettra de traiter 10.000 barils par jour de pétrole, 60 millions de pieds cubes de gaz sec et de produire du gaz naturel comprimé, ainsi que 20 MW d’électricité.

L’annonce a été faite récemment dans le cadre d’une visite des installations par le Département des ressources pétrolières (DPR), régulateur du secteur. « Le régulateur devait venir et s’assurer que tout est prêt. Nous devons faire des tests pendant un certain temps et nous les démarrerons dans les 30 à 45 prochains jours pour que le gouvernement confirme la mise en service », a expliqué Akintoye Akindele, patron de Duport Midstream.

Une fois en production, le complexe va permettre de réduire la facture des importations d’énergie, satisfaire une bonne partie de la demande de la région, l’une des plus affectées par les problèmes d’accès à l’énergie en plus de créer des emplois.