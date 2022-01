Mali : le Président de la Commission de l’UA en visite à Bamako

Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, s’est entretenu mardi à Bamako, avec le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, de la situation politique au Mali suite aux sanctions imposées par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

A l’issue de ces entretiens, M. Faki a confié que «le plus important est de voir comment il faut soutenir la Transition au Mali, échanger sur une approche consensuelle qui puisse préserver les intérêts fondamentaux de ce grand pays africain et conformément aux textes qui régissent l’Organisation sous-régionale et continentale».

Faki Mahamat s’est également entretenu avec le Premier ministre Kokalla Maïga et le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop.

Selon un communiqué de la primature, le Président de la Commission de l’UA a fait part au Premier ministre de la disponibilité de l’UA à accompagner le Mali de concert avec la CEDEAO, tout en soulignant qu’’’on ne peut pas parler de l’Afrique sans le Mali’’.

De son côté, M. Maïga a indiqué à M. Faki que «notre Peuple compte sur l’Union Africaine pour sortir de cette crise, nous sommes convaincus qu’avec vous et avec la CEDEAO, nous trouverons la voie de l’entente pour que le Mali occupe la place qu’il aurait jamais dû quitter dans la communauté ouest-africaine et africaine», note le communiqué.