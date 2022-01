Gambie : 9 militaires sénégalais d’une mission ouest-africaine sont portés disparus

Neufs soldats sénégalais de la mission ouest-africaine en Gambie, sont portés disparus suite à un accrochage lundi avec des rebelles présumés du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), dans le cadre d’une action de sécurisation et de lutte contre les trafics illicites, notamment contre l’exploitation criminelle du bois sur la frange frontalière avec la Gambie

»Neuf militaires sénégalais, dont on était sans nouvelles depuis 48 heures après un affrontement entre l’armée et les rebelles du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) dans le Nord-Sindian, au niveau des villages de Balaine et Bouyale sont retenus en otage », ajoutant qu' »au cours des affrontements consécutifs à une vigoureuse action militaire, un rebelle a trouvé la mort et trois autres ont été faits prisonniers », selon l’armée.

» Les opérations se poursuivent pour les retrouver et sécuriser la zone », indique un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).