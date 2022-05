Somalie: le Conseil de sécurité renouvelle le mandat de la MANUSOM

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé, jeudi, le mandat de la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM) jusqu’au 31 octobre 2022.

Dans une résolution adoptée à l’unanimité, le Conseil a demandé au Secrétaire général de l’ONU, à l’issue de consultations avec le gouvernement fédéral somalien, de procéder à un examen stratégique de la Mission et de recommander une série d’indicateurs « précis, mesurables et réalistes » permettant de suivre l’exécution de son mandat et de lui faire rapport à ce sujet d’ici au 30 septembre 2022.

Les membres de l’instance exécutive de l’ONU ont souligné le rôle “essentiel que joue la Mission en aidant le gouvernement somalien, les États membres de la fédération et d’autres parties prenantes notamment par ses conseils stratégiques, ses bons offices, ses activités de renforcement des capacités et son action de coordination de l’appui apporté par les partenaires internationaux ».

Le Conseil de sécurité a également réaffirmé son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale, à l’indépendance politique et à l’unité de la Somalie.