Burkina Faso: une cinquantaine de civils tués lors d’une attaque 

Au moins une cinquantaine de civils ont été tués mercredi dans une attaque menée par des terroristes présumés dans l’est du Burkina Faso, a annoncé jeudi le gouverneur de la région de l’Est où elle s’est produite, le colonel Hubert Yameogo.

Des habitants de Madjoari, localité sous blocus de terroristes et qui tentaient de la quitter, « ont été pris pour cible (…) par des individus armés non identifiés », a indiqué le colonel Yameogo dans un communiqué, relayé par des médias.

« Le bilan provisoire » fait état « d’une cinquantaine de personnes tuées », a-t-il précisé.

Le Burkina Faso est la cible d’attaques jihadistes depuis 2015 perpétrées par des mouvements affiliés à Al-Qaïda et à l’Etat islamique qui ont fait plus de 2.000 morts et 1,8 million de déplacés.