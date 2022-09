Rwanda : Procès de  Munyenyezi et Rutunga pour génocide 

Venant Rutunga et Beatrice Munyenyezi suspectés de génocide, se présenteront devant le tribunal, le 19 septembre, pour la poursuite de leur audition.

Rutunga est jugé par la Haute Cour pour les crimes internationaux et transfrontaliers (HCCIC) à Nyanza, tandis que Munyenyezi est jugée par le Tribunal intermédiaire de Huye.

Munyenyezi, 52 ans, est inculpée de plusieurs chefs d’accusation, notamment planification de génocide, complicité de génocide, incitation à commettre le génocide, extermination constitutive de crime contre l’humanité et complicité de viol.

Rutunga fait face à trois chefs d’accusation, à savoir génocide, complicité de génocide et extermination constitutive de crime contre l’humanité.

Le dossier de l’accusation indique que Rutunga a commis les crimes allégués entre le 26 et le 30 avril 1994 dans l’ancienne préfecture de Butare. Il travaillait comme directeur régional de l’Institut rwandais de recherche agricole et avait utilisé sa position pour commettre un certain nombre d’actions qui ont entraîné la perte de nombreuses vies.