Nigeria : Au moins 11 morts dans des attaques dans le nord-est du pays

Le bilan des attaques terroristes contre une base militaire et une ville du nord-est du Nigeria, près de la frontière avec le Niger, fait état d’au moins 11 morts, dont neuf soldats, ont indiqué dimanche des sources sécuritaires.

Des combattants du groupe Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap) arrivés dans plusieurs camions équipés de mitrailleuses ont pris d’assaut la ville de Malam Fatori située à 200 km de la capitale régionale, Maiduguri, dans le district d’Abadam, vendredi soir et samedi matin, attaquant une base militaire et des habitants avec des armes lourdes et des explosifs, selon ces sources.

« Les terroristes de l’ISWAP ont attaqué Malam Fatori et causé d’énormes dégâts », a déclaré un officier.

Les assaillants « ont attaqué la base militaire et engagé des troupes dans un combat tandis qu’un deuxième groupe a commis une tuerie et déclenché un incendie criminel dans la ville ».

Deux sources de sécurité ont affirmé dimanche que neuf soldats et deux policiers avaient été tués dans l’attaque de la base.

Par ailleurs, un avion de chasse de l’armée de l’air nigériane (NAF) a tué 16 terroristes de Boko Haram dans la zone frontalière de Banki, dans la zone du gouvernement local de Bama, dans l’État de Borno.

La neutralisation des insurgés, les 16 et 17 novembre 2022, fait suite à des opérations militaires aériennes et terrestres coordonnées par les services de renseignement, menées par les troupes dans les zones frontalières avec le Cameroun.

Les terroristes neutralisés se sont installés dans les communautés frontalières de Chongolo et Tangalanga avec le Cameroun, à 134 kilomètres à l’est de Maiduguri, la capitale de l’État.