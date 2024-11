Mali : L’ONU remet le dernier camp de la MINUSMA aux autorités maliennes

L’ONU a remis vendredi aux autorités maliennes le dernier camp de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA), marquant la fin de la présence de la mission onusienne dans le pays. Le drapeau des Nations Unies a été abaissé sur ce camp de 37 hectares, qui avait servi de principale base opérationnelle et hébergé le quartier général de la MINUSMA.

Lors de la cérémonie, le Secrétaire général adjoint de l’ONU, Atul Khare, a souligné le rôle crucial de ce camp dans la réalisation des objectifs de la mission. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a quant à lui indiqué que la MINUSMA n’avait pas été en mesure de répondre aux attentes pressantes des Maliens, malgré les grands espoirs placés dans cette mission pour stabiliser le pays.

Déployée avec environ 15 000 soldats et policiers venus de divers pays, la MINUSMA a cessé ses activités à la fin décembre 2023, à la demande des autorités maliennes. Depuis, une phase de « liquidation » est en cours, prévue pour se terminer au 31 décembre 2024. Cette phase consiste à transférer les équipements restants aux autorités maliennes et à mettre fin aux contrats en cours. Durant sa mission, plus de 180 membres de la MINUSMA ont perdu la vie dans des attaques menées par des groupes terroristes, principalement affiliés à Al-Qaïda et à l’organisation État islamique.