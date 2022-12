Togo : Ecobank Togo déclarée banque de l’année 

Ecobank Togo est déclarée, pour la troisième fois consécutive, Banque de l’année au Togo, par le magazine spécialisé The Banker. Le média détenu par le Financial Times l’a annoncé au cours de sa traditionnelle cérémonie de distinction annuelle « Banks of The Year Awards », qui recense selon le média, les meilleurs acteurs du secteur par pays.

Pour cette année, le développement de nouveaux produits dans le secteur de la bancassurance et l’amélioration de la relation avec la clientèle, ont plaidé en faveur du deuxième acteur bancaire au Togo, en termes d’actifs.

« Le prix de la Banque de l’année au Togo pour 2022 est décerné à Ecobank, dont les points forts pour la période comprennent le développement de sa gamme de produits de bancassurance, une mise à niveau de ses capacités de gestion de la relation client et son soutien continu aux clients des petites et moyennes entreprises (PME) », indique The Banker.

En effet, la filiale togolaise d’Ecobank avait notamment en décembre 2021, un partenariat avec cinq grands assureurs pour fournir des produits de bancassurance aux PME clientes au Togo et sur 26 autres marchés de la zone de couverture de la banque, justement dans le but d’exploiter le marché florissant de l’assurance en Afrique.